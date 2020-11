Die Eisschnelllauf-EM im niederländischen Heerenveen soll eine Woche später als ursprünglich geplant nun am 16. und 17. Jänner über die Bühne gehen. Das kündigte der Eislauf-Weltverband ISU am Mittwoch an. Die Kontinental-Titelkämpfe mit der österreichischen Medaillenhoffnung Vanessa Herzog sollen aufgrund der Corona-Pandemie in einer strikt abgeschotteten „Blase“ abgehalten werden.