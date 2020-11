Die steigenden Corona-Infektionszahlen haben dazu geführt, dass derzeit alle Schüler der Oberstufen wieder im so genannten Distance Learning sind. Das heißt, sie nehmen von zu Hause via Internet und Computer am Unterricht teil. Nachdem sich das System im ersten Lockdown im Frühjahr bewährt hat, laufe in seinem Haus auch jetzt alles weitgehend reibungslos, schildert Direktor Wilfried Lercher von der HTL Pinkafeld: „Die höheren Jahrgänge hatten mit dem Modell bereits Erfahrung gesammelt. Und auch die neuen Klassen haben sich rasch eingearbeitet.“