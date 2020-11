Tischhauser hat in der Zwischenzeit eine Nachricht von Steven Lees Schwester Kerry erhalten. „Sie sagt, man könne schon wieder gut mit ihm kommunizieren, er mache Witze und sei auch wieder in der Lage, seine geliebten asiatischen Mahlzeiten mit Stäbchen einzunehmen. Gleichzeitig hält Lees Schwester aber auch in aller Deutlichkeit fest, dass Steven nie mehr so sein werde, wie vor dem Hirnschlag. Seine linke Körperhälfte ist nach wie vor gelähmt“, so der Ex-Trainer zum ‘Blick‘. Deshalb droht nun sogar für immer der Rollstuhl.