Bedarf auch aus anderen Bundesländern

Der Rest aus allen anderen Skiklubs des Landes kann derzeit nicht trainieren. Am Pass Thurn herrscht dennoch ein reges Treiben. Auch aus anderen Bundesländern gibt es Bedarf. Und Priorität haben ohnehin die Weltcupläufer wie Roland Leitinger, der zuletzt gesichtet wurde. „Es wird in acht Linien trainiert, zwei Einheiten hintereinander. Sprich: die einen von 8 bis 11 Uhr, die anderen von 11 bis 14 Uhr“, erzählt Brunner. Er hofft inständig, dass zumindest noch ein Gletscherskigebiet aufsperrt. „Sölden hat zu, der Mölltaler Gletscher und der Dachstein ebenso. Für uns wäre logistisch klarerweise das Kitzsteinhorn am besten“, betont Brunner. Der auch in punkto Rennsaison im Dunklen tappt. „Es gibt zwar von FIS-Rennen abwärts inklusive Landescup einen vorläufigen Kalender. Doch was durchführbar ist, wissen wir momentan nicht.“