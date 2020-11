Aus Sorge vor den Folgen für kommende Impfstoffe gegen das Coronavirus werden in Dänemark alle Nerze getötet. Das hat Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Mittwochnachmittag auf einer Online-Pressekonferenz in Kopenhagen bekannt gegeben. Dabei geht es um Millionen von Tieren. Das Fell der Nerze ist unter anderem für Pelzmäntel beliebt.