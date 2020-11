Kadersituation wird besser

Was seiner Ansicht nach nun wieder leichter gehen sollte. „Ich suche keine Ausreden, aber es ist schwierig, einen Spielstil zu entwickeln, wenn du jede Woche mit einer anderen Aufstellung antreten musst. Wir suchen unsere beste Aufstellung noch“, spricht der Salzburger die Tatsache an, dass er sieben Spieler coronabedingt zehn Tage „verloren“ hatte. „Daniel Offenbacher etwa hat nach nur einem Training wieder gespielt“, waren ihm die Hände gebunden. Nun schaut es kadermäßig besser aus. „Vom Personal haben wir nun wieder mehr Möglichkeiten, müssen es aber am Platz zeigen. Zumindest sehe ich vollen Tatendrang und Top-Einstellung im Training.“ Ried liegt als Letzter ja auch nur drei Punkte hinter Platz sieben, das Blatt kann sich also auch schnell wenden. Wenn nicht, wird Baumgartner seinen bis Ende der Saison laufenden Vertrag nicht erfüllen können. So ist das Geschäft.