Laut Polizei genügend Personal vorhanden

Personal für die Kontrollen sei auch nach den Anschlägen von Wien und trotz der pandemiebedingten Herausforderungen genügend vorhanden. „Sie finden im Rahmen des Streifendienstes statt. Es geht um polizeiliche Wahrnehmungen“, erklärt der Sprecher. So überprüfen die Beamten unter anderem, ob sich Wirte an die Schließung der Gastronomie halten oder sich Gäste in den Lokalen aufhalten. Bisher war das nicht der Fall. Die Kontrollen seien „ohne Beanstandungen verlaufen“, wie Wolfgruber hervorhebt. Lediglich vier Anzeigen erstatteten die Beamten bei den Gesundheitsbehörden. „Das Verhalten der Bevölkerung ist sehr kooperativ“, so Wolfgruber. „Das polizeiliche Einschreiten läuft grundsätzlich friktionsfrei.“