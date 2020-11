An ihrer Schule in der Stadt Salzburg gibt es in den meisten Klassenzimmern keine Waschbecken, die „Schüler sitzen wegen Platzmangels Schulter an Schulter.“ Auch an ihrer Schule gab es bereits einen Lehrer-Cluster. Lehrervertreter setzen sich deshalb nun für stärkeren Schutz des Lehrpersonals ein. „Bislang gibt es FFP2-Masken nur für Pädagogen, die in Kontakt mit infizierten Schülern standen oder zur Risikogruppe gehören. Es braucht ausreichend Masken für alle“, so Anton Polivka, Gewerkschafter für die Pflichtschulen. Auch die Klassenteilung ist ein Thema: Das Robert Koch-Institut schlägt bei einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 50 eine Verkleinerung von Klassen vor. Am Mittwoch betrug dieser Wert laut AGES für Salzburg 442,7 - Tendenz steigend.