Wie schnell die Grazer, die vorm „Corona-Keulenschlag“ vier Partien (zuletzt 3:2 in Bozen) gewonnen hatten, nach 18 Tagen Pause wieder auf Touren kommen, ist fraglich - nach den ersten Einheiten waren einige merklich geschlaucht. „Es ist schon ein Unterschied, ob man daheim am Radl sitzt, oder am Eis steht und harten Körperkontakt hat“, sagt Oliver Setzinger, „aber zum Glück geht’s uns jetzt inklusive Trainer allen gut und keiner hat Schäden davongetragen, auch wenn einige kurzfristig Geschmacks- und Geruchssinn verloren haben und Fieber hatten. Einige hatten gar keine Symptome.“