Was bewegt eine Stewardess, die überall auf der Welt unterwegs ist, dazu, sich der Zucht von Rinderraritäten zu widmen? Und das dort, wo sich sprichwörtlich Fuchs und Hase gute Nacht sagen? Einerseits die Liebe zu ihrem Mann, der in Stallhofen (Bezirk Voitsberg) den Bauernhof seiner Eltern übernommen hat. Andererseits die Liebe zum Landleben und zur Herausforderung. Denn Alex Falschegger ist eine, die keine Konfrontation scheut, die neue Aufgaben wie ihr täglich’ Brot braucht und gern beweist, dass sich andere in ihr schon mal täuschen können.