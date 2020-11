Weil sie ein Sicherheitsrisiko darstellen würden oder krank seien, will die Asfinag rund 500 Festmeter Holz an der A12 im Raum Zirl fällen. Die Behörden genehmigten das Vorhaben, in Zirl gab es von Vizebürgermeisterin Iris Zangerl-Walser einen Aufschrei.