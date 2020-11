Finanzielle Hürden aus Weg geräumt

Bürgermeister Franz Allerstorfer (SP) hat durch die Zusage des Leerstandsrisikos für die ersten sechs Monate die finanziellen Hürden aus dem Weg geräumt. „Ich dachte, wir sind auf der Zielgeraden“, sagt Gruber, der am Dienstag einen Brief von Bürgermeister Allerstorfer erhielt, in dem dieser neue Ideen einbringt. „Seitens des Seniorenheim-Trägers wird eine Variante, dass die alternativen Wohnformen etwas abseits des Heims errichtet werden, bevorzugt“, sagt Allerstorfer. Es wird also noch dauern, bis die Bagger kommen.