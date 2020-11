Die meisten gängigen Luftbefeuchter setzen auf Ultraschall. Das ist gleichermaßen stromsparend und effektiv: Das Wasser wird in extrem hochfrequente Schwingungen versetzt und dadurch in winzige Wassertröpfchen aufgespalten, die als kühler Nebel in den Raum abgegeben werden. Nachteil: Ultraschall-Vernebler können auch Kalk und Keime im Raum verteilen, sollten also unbedingt regelmäßig gesäubert werden.