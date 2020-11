Die beiden Zwillinge arbeiten sehr instinktiv und besprechen während des Songwritings niemals die Inhalte der Songs. „Ich verarbeite sehr viel in meinen Texten“, bekräftigt Giovanna, „lasse mich aber meist treiben und warte ab, was dann passiert. Ich realisiere oft erst am Ende, wenn schon alles fertig ist, was die Nummer überhaupt aussagt.“ Sich selbst zu überraschen und nicht alles vorzuplanen ist eine wichtige Grundprämisse für Mynth, die auf Einladung von Red Bull dieses Mal eine Woche in der Musikmetropole London waren und dort nicht nur arbeiten, sondern auch die Atmosphäre aufsaugen konnten. „Das österreichische Kulturforum hat dort Wohnungen, in denen wir übernachten durften. Wir hatten mit unseren Freunden und Bandmitgliedern Günther Paulitsch und Fabian Wintersteller eine tolle Zeit. An und für sich arbeiten wir immer zu zweit, aber dort ist ein Bandgefühl entstanden, das sich dauerhaft gefestigt hat.“ Trotz allem bleiben Mynth freilich von den beiden Geschwistern geprägt, das bewusste Ausscheren hat aber deutliche Spuren hinterlassen.