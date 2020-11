Vor Kurzem stimmte auch der Landtag einem entsprechenden Antrag zu - doch warum werden nicht Nägel mit Köpfen gemacht? Wie so oft könnte es auch in diesem Fall am Geld scheitern. Die aktuelle Heeres-Verantwortliche Klaudia Tanner kann keinen konkreten Vorhabensbericht vorlegen, ein klares Bekenntnis zu den „Sicherheitsinseln“ fehlt. In einer Anfragebeantwortung an die Freiheitlichen finden sich lediglich Allgemeinplätze.