Lockdown bisher ohne Wirkung

Die erst Anfang Oktober präsentierten Corona-Kapazitäten werden also spätestens nächste Woche erreicht sein. Zumal die ersten Tage des Lockdowns am massiv steigenden Infektionsgeschehen in der Steiermark spurlos vorüber gingen - im Gegenteil, gestern meldete die Landessanitätsdirektion 856 Neuinfizierte - so viele wie noch nie!