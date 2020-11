Die 213 Patienten auf Normalstationen verteilen sich wie folgt: Die meisten Betroffenen (67) werden in der Innsbrucker Klinik behandelt, dahinter folgen die Krankenhäuser Schwaz (42), Kufstein (39), Hall (24), St. Johann (18), Zams (10), Lienz (8), Natters (4) und Reutte (1). Von den 39 Intensivpatienten werden 21 an der Innsbrucker Klinik, fünf in Zams, jeweils vier in Hall und in Kufstein, jeweils zwei in St. Johann und in Schwaz sowie eine Person in Reutte versorgt.