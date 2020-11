Risiko für viele zu groß?

Die Aussicht auf mögliche weitere Lockdowns im Jänner und Februar und das damit einhergehende Risiko, die volle Lohnbelastung tragen zu müssen, erscheine im Verhältnis zu groß und stehe nicht in Relation zum eigenen Einsatz, so Prodinger. „Den Betrieben muss geholfen werden.“ Die Prodinger-Gruppe rechnet laut Eigenangaben mehrere Tausend Hotelmitarbeiter in der Lohnverrechnung ab.