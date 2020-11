„Es war psychischer Missbrauch. Es war körperlicher Missbrauch. Am Ende habe ich verstanden, dass diese Person nicht die Wahrheit sagen kann. Er kann anderen Menschen nicht sagen, was er wirklich denkt“, so Sharypova in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. „Er sagte mir immer: ‘Du bist nichts, du hast nichts. Ich habe Geld, ich bin erfolgreich. Und du? Du hast gar nichts!‘ Er hat immer seine Familie um sich. Ich war mit ihm alleine. Meine Familie und Freunde waren in Moskau.“