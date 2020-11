Der 24-jährige Einheimische war von Kundl in Richtung Wörgl unterwegs und wollte kurz vor der Kreuzung mit der Industriestraße zwei Autos überholen. „Als in diesem Moment ein 20-jähriger Österreicher mit seinem Pkw in die B171 einbog, versuchte er sich wieder einzureihen. Es kam jedoch zur Frontalkollision, wodurch der Wagen des 24-Jährigen in den Straßengraben und letztlich in den Bach geschleudert wurde“, berichtete die Polizei.