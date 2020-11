Noch elf Verletzte in Krankenhäusern

Indes gab es am Mittwochnachmittag auch neue Nachrichten bezüglich des Gesundheitszustandes der Opfer des Anschlags: So werden aktuell noch elf Verletzte in Spitälern behandelt, drei davon befinden sich noch auf Intensivstationen. Zwei Personen hätten am Mittwoch in häusliche Pflege entlassen werden können, wie eine Sprecherin des Gesundheitsverbundes gegenüber der APA sagte.