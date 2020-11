Markus Wieser: Die Lage ist ernst, aber wir setzen alles daran, bestmögliche Stabilität zu gewährleisten. Es ziehen alle an einem Strang. Wir haben als Sozialpartner das Kurzarbeitsmodell adaptiert und appellieren an die Betriebe, diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Es gibt in den betroffenen Branchen keinen Grund, Mitarbeiter zu kündigen!