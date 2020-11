Lange Laufzeit

Die Akkulaufzeit gibt Huawei mit vier (bei aktiver Geräuschunterdrückung) bis sieben Stunden an - ein Wert, der sich mit unseren Praxiserfahrungen deckt. In Verbindung mit dem Lade-Case lässt sich die Laufzeit auf ungefähr 30 Stunden verlängern, ehe dieses wieder an die Steckdose muss. Per USB-C-Kabel lassen sich die Ohrhörer binnen 40 Minuten vollständig laden. Dank Unterstützung des Qi-Standards können die FreeBuds übrigens auch kabellos geladen werden, per „Power Sharing“ sogar von anderen Smartphones, was dann allerdings mit rund zwei Stunden entsprechend länger dauert.