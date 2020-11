Vom 25. bis zum 31. Oktober wurden in dem Land mit elf Millionen Einwohnern demnach täglich im Schnitt 14.235 Infektionen registriert. Das sind vier Prozent weniger als in den vorangegangenen sieben Tagen. Am stärksten - um gut 26 Prozent - sank die Infektionszahl in der Hauptstadt Brüssel. Belgien zählt zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern Europas. Für die Tage nach dem 31. Oktober liegen noch keine konsolidierten Fallzahlen vor.