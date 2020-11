Sie erschnüffeln Drogen, können Corona-Infektionen riechen und haben auch eine feine Spürnase Bargeld betreffend: speziell ausgebildete Hunde, die auf Flughäfen, Bahnhöfen und Co. täglich ihren Dienst versehen. Auf dem Mailänder Flughafen Malpensa hat nun „Heidi“ ihr unfehlbares „Näschen“ unter Beweis gestellt. Die Schäferhündin erschnüffelte 32.000 Euro, die ein Reisender aus Nigeria in Pasta-Packungen versteckt hatte. Doch damit nicht genug: Kurze Zeit später schlug die Hündin erneut an - und brachte ein illegales „Mitbringsel“ in Höhe von 80.000 Euro ans Licht!