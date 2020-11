Angesichts der weiter steigenden Zahl an Corona-Patienten wird nun an der Innsbrucker Klinik und am Landeskrankenhaus Hall stufenweise damit begonnen, erste Eingriffe zu verschieben. Dies teilten die „tirol kliniken“ am Mittwoch in einer Aussendung mit. Diese Maßnahme sei notwendig geworden, um ausreichende Kapazitäten für Covid-Patienten zur Verfügung zu haben, hieß es.