Man fragt sich, wie so etwas passieren kann. Im Zuge der US-Wahl - bei der noch mit Spannung die endgültigen Ergebnisse erwartet werden - wurde ein verstorbener Kandidat ins örtliche Parlament des Bundesstaates North Dakota gewählt. David Andahl war am 5. Oktober an einer Corona-Infektion gestorben, sein Name jedoch blieb auf dem Wahlzettel stehen. Er bekam am Dienstag gut 35 Prozent der Stimmen, wie aus Angaben der Wahlbehörde hervorgeht.