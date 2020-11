Windkraftfirmen hoffen auf Biden

Auch die Aktien europäischer Windkraftfirmen gingen in die Knie. Auf die Stimmung drückte vor allem, dass Trump für eine weitere Amtszeit im Weißen Haus bleiben könnte. Für den Fall eines Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden hatten viele Anleger auf einen Ausbau der erneuerbaren Energien gewettet. Biden hatte zwei Billionen Dollar (1,7 Billionen Euro) an Investitionen für den Abschied von fossilen Brennstoffen in der Energieerzeugung bis 2035 in Aussicht gestellt.