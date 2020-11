„Früher konnte ich um 22.50 Uhr zu Hause sein. Jetzt komme ich erst um 23.30 Uhr an“, so die Niederösterreicherin. So wie ihr geht es vielen Arbeitern, die täglich ins Industriezentrum pendeln. Mit einer Unterschriftenliste haben sich die Betroffenen an die Ombudsfrau gewandt: „Vielleicht kann der Verkehrsverbund Ost-Region die alten Abfahrtszeiten wieder einführen. Derzeit kommt der erste Bus erst um 6.21 Uhr an. Zu spät für viele Arbeiter.“