Vier Menschen sind im Zuge der Terrorattacke am Montagabend in Wien getötet worden, 22 weitere wurden teils schwer verletzt. Eines der Todesopfer war eine Studentin an der Universität für angewandte Kunst. Ein weiterer Student wurde bei dem Attentat schwer verletzt. „Worte können die Ungerechtigkeit dieser Taten nicht beschreiben“, teilte Rektor Gerald Bast am Mittwoch mit.