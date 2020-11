In Georgia wird Stichwahl erwartet

Die Demokraten könnten allerdings auch noch einen ihrer bisherigen Sitze verlieren - für Gary Peters in Michigan sah es während der Auszählung der Stimmen wie erwartet nicht gut aus. Außerdem konnte sich der Demokrat Jamie Harrison in South Carolina nicht gegen den bisherigen Vorsitzenden des Justizausschusses, Lindsey Graham, durchsetzen, obwohl Harrison die für eine Senatswahl außergewöhnliche Spendensumme von mehr als 57 Millionen Dollar (knapp 50 Millionen Euro) einsammelte. In Georgia wird es vermutlich eine Stichwahl der beiden bestplatzierten Kandidaten geben.