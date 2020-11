„Hier in Schweden haben wir Ratschläge, keine Verbote“

Auf Eigenverantwortung setzt vor allem ein Land, das von Anfang an einen ganz anderen Weg gegangen ist, nämlich Schweden. „Wir haben hier in Schweden keine Verbote, sondern eher Ratschläge“, erzählt Elisabeth Scherzenlehner. In China habe man das gröbste Überstanden, wie Professor Jinhua erklärt. „Insgesamt sind hier alle vernünftig und solidarisch.“ In öffentlichen Verkehrsmitteln trage man nach wie vor Masken, in Restaurants und ins Kino dürfe man bereits wieder gehen.