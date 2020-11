Nach dem furchtbaren Terroranschlag in Wien haben nicht nur zahlreiche Spitzenpolitiker ihr Entsetzen, ihr Mitleid und ihre Fassungslosigkeit zum Ausdruck gebracht. Solidarität und Mitgefühl mit der Alpenrepublik zeigen sich in verschiedenen Ländern weltweit auf vielfältige Weise. So wurde etwa die Burg der slowenischen Hauptstadt Laibach rot-weiß-rot beleuchtet, aber auch das alte Rathaus in Sarajevo oder der Präsidentenpalast in Bratislava erstrahlten in den österreichischen Nationalfarben. Unter dem Hashtag #PrayForVienna posten Tausende Menschen Fotos oder kondolierten.