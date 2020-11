Renaud verwies in diesem Zusammenhang auf frei verfügbare Software - wie „Disk Wipe“, „KillDisk“ oder beispielsweise „PCDiskEraser“ -, mit der Nutzer Dateien auf USB-Sticks dauerhaft löschen könnten. Wer vorhabe, ein solches Gerät wegzuwerfen, sollte es vorher am besten „mit einem Hammer zerstören“, zitierte heise.de die Institutsleiterin. Damit werde es Dritten unmöglich gemacht, an die darauf gespeicherten Daten zu gelangen, hieß es.