Tsitsipas hat Verletzungssorgen

Gewisse Zweifel in Richtung London hat Tsitsipas. Nach seinem Zweitrunden-Aus am Dienstag gegen den Franzosen Ugo Humbert vor leerer Kulisse äußerte sich der Grieche skeptisch. „Ich weiß es wirklich nicht“, sagte Tsitsipas nach seinen Chancen befragt. Denn eine bereits in Roland Garros erlittene Beinverletzung sei wieder aufgeflammt.