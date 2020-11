Fast in ganz Österreich kann man sowohl Diesel als auch Super unter einem Euro je Liter tanken. Nur in Tirol, Salzburg und Vorarlberg findet man keine Tankstelle, die den Liter Super so günstig anbietet. Beim bundesweit günstigsten Dieselpreis von 0,839 Cent je Liter machen Mineralölsteuer (MöSt) und Umsatzsteuer satte 64 Prozent des Preises aus. Beim günstigsten Preis für den Liter Super von 0,949 Euro liegt der Steueranteil mit 67 Prozent sogar bei mehr als zwei Drittel des Preises.