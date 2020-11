„Alles andere wäre ein Betrug an unserer Nation. DoofSmiley“

„Trump will die Auszählung von fristgerecht eingegangenen Stimmen gerichtlich stoppen lassen? Come on boy, it‘s the USA and not Belarus“, schlug der SPD-EU-Abgeordnete Udo Bullmann auf Twitter in dieselbe Kerbe. „Wir haben - gähn - die nächste Bundestagswahl gewonnen. Alles andere wäre ein Betrug an unserer Nation. DoofSmiley!“, erklärte der deutsche EU-Abgeordnete und Satiriker Martin Sonneborn von Die PARTEI.