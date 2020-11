Auch wenn Geschäfte offen halten, hat der zweite Lockdown viele Kunden verunsichert. Immer mehr kleine Händler setzen daher auf ein Lieferservice. In Hall in Tirol starteten die lokalen Geschäftsleute am Beginn der Pandemie mit Hausbesuchen. Mittlerweile ist klar: Dieses Service wird die Krise überleben.