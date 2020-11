Du startest und bekommst sofort Gänsehaut, wenn sie nicht eh noch aktiv ist, angesichts der Optik, mit der dich die Streetfighter V4 schon beim Auf-sie-Zugehen in brachialer Schönheit erwartet und in ihren Bann gezogen hat. Dann massiert ein sanftes Vibrieren Trommelfelle, Bauch und den ganzen Körper als Resonanzraum, während du Richtung Horizont stürmst. Oder so.