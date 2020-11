Bei den heimischen Social-Media-Nutzern kommt das Tool gut an. Sie posten Screenshots, auf denen der Name des Attentäters in Zeitungs-Headlines und überall sonst im Internet mit dem Wiener Dialektwort für das ersetzt wird, was Mediziner Anus nennen. Und das tue man nicht, weil man Angst vor dem Namen habe, sondern weil der Mörder von vier Menschen nicht verdiene, dass man sich an seinen Namen erinnere. „Er hat es verdient, ausgelacht und vergessen zu werden“, schreibt ein Twitter-User.