Anzug mit Sandale und Socken

In einem Gespräch mit „Mr Porter“ erklärte Blahnik: „Ich liebe die klassischen Witney-Budapester und die Delsa-Chelsea-Stiefeletten, aber mein Favorit unter den Modellen sind die Sandalen - alle Sandalen. Für mich sind ein schöner Anzug in Kombination mit einem Rollkragenpullover und Sandalen - mit Socken - die perfekte Winteruniform und so elegant. Das gefällt vielleicht nicht jedem, aber ich liebe den Look.“