Wer hätte das gedacht! Trotz Corona fanden Tausende Besucher im Sommer in die ehemalige Residenz der Grafen von Görz. An nur 82 Öffnungstagen besuchten immerhin 11.899 Menschen das Kunstschloss. Im Jahr zuvor waren die Pforten 152 Tage geöffnet gewesen. Da hatte man 21.051 Besucher gezählt. „Umgelegt auf die Öffnungszeiten, kann man daher sogar von einem leichten Plus sprechen“, freut sich Museumsleiter Stefan Weis.