Start mit „A Midsummer Night’s Dream“

Somit wird heute, Mittwoch, mit Benjamin Brittens „A Midsummer Night‘s Dream“ (Musikalische Leitung: Simone Young, Inszenierung: Irina Brook) in der Vorstellung vom 2. Oktober 2019 gestartet. Für Donnerstag ist dann „Cavalleria rusticana“ / „Pagliacci“ von Montag vorgesehen - also der Mitschnitt just jenen Abends, an dem in der Innenstadt das Terrorattentat stattfand, in dessen Folge die Gäste der Vorstellung nach deren Ende noch bis kurz vor Mitternacht im Haus verbleiben mussten.