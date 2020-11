Als das tägliche Leben während des Lockdowns stillstand, ging der Betrieb auf den Baustellen mit wenigen Unterbrechungen weiter. Die Baubranche konnte sich trotz Corona in Gang halten und blickt optimistisch in die Zukunft. „Dank der positiven Entwicklung werden wir auch künftig viele gut ausgebildete Fachkräfte - von der Planung bis zur Ausführung - benötigen“, so Landesinnungsmeister Anton Rieder.