Die US-Wahl 2020 ist noch nicht geschlagen. Auch First Lady Melania Trump gab ihre Stimme ab. In Begleitung ihrer Bodyguards tauchte die 50-Jährige in einem Wahllokal in Palm Beach auf, sommerlich gekleidet und top gestylt - doch leider ohne Maske. Das Wahllokal wurde für das Ex-Model angeblich 45 Minuten lang für andere Personen geschlossen. Sie sei die einzige Person vor Ort ohne Mund-Nasen-Schutz gewesen.