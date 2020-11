Amber Heard ist überglücklich, dass ihr Ex-Ehemann Johnny Depp den Gerichtsstreit mit der britischen Zeitung „The Sun“ verloren hat. Der Hollywood-Star hatte den Verlag verklagt, weil die Zeitung ihn in einem Artikel bezichtigt hatte, Heard gegenüber gewalttätig gewesen zu sein, was diese als Zeugin im Prozess zu beweisen versucht hat. Die ersten Fotos der Schauspielerin nach dem Sieg über ihren Ex zeigen sie fröhlich und gelöst vor ihrem Haus, nachdem sie mit Freunden den Sieg gefeierte hat.