Nach dem Anschlag in Wien forderte der ehemalige EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani die Einrichtung eines europäischen FBI. „Europa wird angegriffen, die Anschläge in Nizza und in Wien zeigen, dass der islamische Terrorismus das Herz der europäischen und westlichen Zivilisation treffen will“, so der EU-Parlamentarier und Spitzenpolitiker der rechtskonservativen Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi in einem Video.