Dass sie Joe Biden gewählt hat, ist dabei wohl ein offenes Geheimnis. Immerhin hatte sich die ehemalige Schauspielerin in den vergangenen Wochen indirekt immer wieder gegen Donald Trump ausgesprochen und galt bereits in der Vergangenheit als scharfe Kritikerin des US-Präsidenten. Sie hatte sogar in früheren Jahren einmal mit der Auswanderung aus den USA gedroht, sollte Trump jemals Präsident des Landes werden.