Oben waren die drei Chefs. Dann kamen sieben Verteiler, schließlich die sogenannten Läufer. „Es war wie ein Unternehmen organisiert - in einer Pyramide“, skizziert Staatsanwältin Daniela Zupanc die Anklage gegen 20 Schwarzafrikaner, denen vorgeworfen wird, den Heroinhandel in Klagenfurt kontrolliert zu haben. „Wir reden nicht von kleinen Fischen - da geht es darum, aufzuzeigen, dass unsere Gesellschaft so eine Organisation nicht tolerieren kann.“