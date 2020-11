Die slowenische Hauptstadt Ljubljana hat am Dienstagabend ein Zeichen der Solidarität mit Österreich nach dem Terroranschlag von Wien gesetzt. Die Burg von Ljubljana wurde von der Stadtverwaltung in den österreichischen Nationalfarben rot-weiß-rot angestrahlt. Der Bürgermeister von Ljubljana, Zoran Jankovic, hatte sich zuvor in einer Videobotschaft an die „Freunde in Wien“ gewandt.